Популярный курорт оказался загрязнен из-за атаки в Ормузском проливе

Мазут выбросило на пляж Шри-Ланки после атаки на танкер в Ормузском проливе
Фото: iStock/dehooks

Курортный пляж Хиккадува на Шри-Ланке пострадал от нефтяного загрязнения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Мазут выбросило на берег после иранской атаки на танкер MKD Vyom, следовавший под флагом Маршалловых Островов. Судно перевозило сырую нефть. Специалисты вместе с местными жителями пытаются избавиться от нефтяных пятен.

Ранее КСИР заявил, что Иран ударил по танкеру в Ормузском проливе после того, как судно проигнорировало все предупреждения.

До этого израильские СМИ сообщали, что ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану, целью стали опреснительные сооружения.

Лидия Пономарева

