Популярный курорт оказался загрязнен из-за атаки в Ормузском проливе

08 марта 2026, 18:35

Мазут выбросило на пляж Шри-Ланки после атаки на танкер в Ормузском проливе

Фото: iStock/dehooks

Курортный пляж Хиккадува на Шри-Ланке пострадал от нефтяного загрязнения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.