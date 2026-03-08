Достижения.рф

Девушка погибла после удара глыбой льда по голове в российском городе

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Жительница Рязани скончалась в больнице после того, как на нее упала ледяная глыба с крыши здания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.



Инцидент произошел вечером 4 марта на улице Павлова. Снежно-ледяная масса сорвалась с кровли в момент, когда девушка шла по тротуару. Удар был настолько сильным, что она сразу потеряла сознание и упала.

Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти ее не удалось. Смерть зафиксировали 8 марта. По факту случившегося СК начал расследование и возбудил уголовное дело.

Ранее также сообщалось об обрушении крыши многоквартирного дома в Рязанской области. По данным СМИ, перекрытия рухнули в жилом здании на улице Октябрьской в рабочем поселке Центральный, очевидцы слышали сильный грохот.

Никита Кротов

