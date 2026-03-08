Девушка погибла после удара глыбой льда по голове в российском городе

08 марта 2026, 19:15

Девушка погибла после удара глыбой льда по голове в Рязани

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Жительница Рязани скончалась в больнице после того, как на нее упала ледяная глыба с крыши здания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.