Утонувших в Иркутской области рыбаков обнаружил подводный дрон

03 апреля 2026, 06:07

МВД: подводный дрон помог обнаружить тела рыбаков в Иркутской области

В Иркутской области завершили поиски двух рыбаков, пропавших на Братском водохранилище. Тела мужчин обнаружили с помощью подводного дрона, сообщили в МВД Братска.