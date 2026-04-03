Утонувших в Иркутской области рыбаков обнаружил подводный дрон
В Иркутской области завершили поиски двух рыбаков, пропавших на Братском водохранилище. Тела мужчин обнаружили с помощью подводного дрона, сообщили в МВД Братска.
Согласно имеющейся информации, погибшие отправились на рыбалку на автомобиле «Нива» и перестали выходить на связь. Обеспокоенные родственники сначала самостоятельно обследовали береговую линию, но не нашли никаких следов и обратились в полицию.
Правоохранители установили, что пропавшую машину в последний раз видели в районе Добчура. Как выяснилось, рыбаки двигались по льду реки Ия в опасном участке между скалами. В этом месте течение значительно усиливается и подтачивает лед снизу, делая его крайне непрочным.
Совместная группа полицейских и спасателей оперативно нашла место провала. С помощью подводной камеры специалисты обследовали акваторию и обнаружили тела пропавших рыбаков.
