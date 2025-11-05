Достижения.рф

Полицейские спасли Чудо-кота в Красноярском крае

В Шарыпово полицейские спасли кота, пришедшего в отдел за помощью
Сотрудники полиции Красноярского края помогли бездомному коту с повреждённой лапой, который сам пришёл к зданию участка. Об этом сообщает телеканал «Енисей».



Ранним утром дознаватель Шарыпово Елена Ермухамедова обнаружила на крыльце худое животное. Оно свернулось клубочком у дверей и, как позже выяснилось, страдало от сильно поражённой конечности. На лапе был грязный бинт, врезавшийся в кожу, и женщина решила действовать — отвезла четвероногого пациента в ветеринарную клинику.

Врачи сумели сохранить лапу, хотя первоначально рассматривался вариант ампутации. Лечение оплатили сама Ермухамедова и её коллеги. После того как острая угроза для жизни миновала, кота временно приютили в участке — сначала это держали в секрете от руководства.

Когда попытки найти для питомца постоянный дом не увенчались успехом, правда всплыла, и начальство отнёслось к ситуации с пониманием, разрешив оставить пушистика в участке на время.

Полицейские дали ему имя Чудо. Сейчас его продолжают лечить и одновременно ищут новых хозяев.

