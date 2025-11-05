Полицейские спасли Чудо-кота в Красноярском крае

05 ноября 2025, 21:20

В Шарыпово полицейские спасли кота, пришедшего в отдел за помощью

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Сотрудники полиции Красноярского края помогли бездомному коту с повреждённой лапой, который сам пришёл к зданию участка. Об этом сообщает телеканал «Енисей».