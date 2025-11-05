Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами на курорте
Туристку, которая решила сделать татуировку в виде бабочки, изнасиловал мастер на Ибице. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошёл ещё в 2022 году, однако суд по делу состоялся только сейчас. 21-летняя жительница Шотландии легла на кушетку во время сеанса, как вдруг мастер начал насиловать её пальцами. Другой рукой он держал аппарат и продолжал набивать тату. Всё происходило примерно 25 минут и причинило жертве «сильные страдания».
По возвращении домой туристка обратилась в полицию. В результате 50-летнего Эдгардо Хесуса Милесси Овьедо арестовали.
Выяснилось, что мужчину ранее привлекали к ответственности за подобные инциденты. Однако в суде он заявил, что воспринимает обвинения как «выдумку».
Прокуратура требует посадить Овьедо на шесть лет, запретить ему работать в тату-салонах в течение восьми лет, а также выплатить пострадавшей 15 тысяч евро.
Через четыре недели суд примет окончательное решение по этому делу.
