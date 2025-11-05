Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами на курорте

05 ноября 2025, 20:56

The Sun: на Ибице тату-мастер изнасиловал туристку пальцами

Фото: iStock/dimid_86

Туристку, которая решила сделать татуировку в виде бабочки, изнасиловал мастер на Ибице. Об этом сообщает The Sun.