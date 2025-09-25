Полицейские угрожали женщине возбуждением дела о педофилии и вымогали деньги
В Гусь-Хрустальном двое полицейских вымогали деньги у женщины, угрожая завести на ее сына дело о педофилии. Об этом сообщает региональный следком в своем телеграм-канале.
По версии следствия, полицейские сообщили женщине ложные сведения, что ее сын причастен к преступлению против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Участковые заверили, что поговорят с потерпевшей и ее матерью, если отдать им 20 тысяч рублей.
Россиянка заявила на них в УСБ МВД. Под контролем правоохранителей она передала одному из вымогателей деньги, после чего его задержали. Как выяснилось, ее сын ни в чем не виноват.
Кроме того, полицейские незаконным путем пытались улучшить показатели на службе. Для этого они использовали жителя деревни Анопино.
Подозреваемого в побоях бывшей супруги в отделении полиции ударили по голове. Участковые также изготовили ложные показания о том, что мужчина якобы угрожал женщине расправой и показывал ей нож. На основании сфальсифицированных объяснений пострадавшей, очевидцев и самого нарушителя они возбудили уголовное дело об угрозе убийством.
Бывшим стражам порядка вменили статьи о превышении должностных полномочий и покушении на мошенничество. Сейчас они ожидают суда.
Читайте также: