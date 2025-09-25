Полицейские угрожали женщине возбуждением дела о педофилии и вымогали деньги

25 сентября 2025, 16:34

Под Владимиром двое участковых вымогали деньги у женщины, угрожая уголовным делом

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Гусь-Хрустальном двое полицейских вымогали деньги у женщины, угрожая завести на ее сына дело о педофилии. Об этом сообщает региональный следком в своем телеграм-канале.