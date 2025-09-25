Двухметрового питона нашли в стене банка в Кирове
Двухметровый питон поселился в одном из банков в Кирове. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Рептилию нашел электрик во время монтажа розеток. Когда он пытался вставить крепления в гипсокартонную стену, в щели вместо проводов он заметил огромную змею.
Молодой человек спокойно вытащил ее и отпустил, после чего продолжил свою работу. Дальнейшая судьба животного неизвестна.
Ранее сообщалось, что жительница Саратова на протяжении десяти дней пыталась отыскать в своей квартире змею. Девушка предположила, что уж заполз к ней в сумку, когда она прогуливалась по парку «Ударник». Дома рептилия вылезла и спряталась в ванной комнате.
