Двухметрового питона нашли в стене банка в Кирове

Фото: iStock/dwi septiyana

Двухметровый питон поселился в одном из банков в Кирове. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Рептилию нашел электрик во время монтажа розеток. Когда он пытался вставить крепления в гипсокартонную стену, в щели вместо проводов он заметил огромную змею.

Молодой человек спокойно вытащил ее и отпустил, после чего продолжил свою работу. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

Ранее сообщалось, что жительница Саратова на протяжении десяти дней пыталась отыскать в своей квартире змею. Девушка предположила, что уж заполз к ней в сумку, когда она прогуливалась по парку «Ударник». Дома рептилия вылезла и спряталась в ванной комнате.

Лидия Пономарева

