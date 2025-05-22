Полицейские выловили из водохранилища пластиковую бочку с останками мужчины

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В провинции Накхонсаван (Таиланд) полиция обнаружила пластиковую бочку с останками мужчины, извлеченную из местного водохранилища. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Подозрительный объект заметил местный житель во время рыбалки: приблизившись, он почувствовал запах разложения и вызвал правоохранителей.
Внутри бочки нашли тело 50-летнего мужчины со следами огнестрельного ранения и тяжелой травмой черепа. Личность погибшего установить не удалось — в окрестных районах не зафиксировано заявлений о пропажах.
Водохранилище расположено на стыке трех провинций — Накхонсаван, Пхетчабун и Лопбури. По версии полиции, преступники выбрали это место, чтобы затруднить расследование и замести свои следы.
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Внутри бочки нашли тело 50-летнего мужчины со следами огнестрельного ранения и тяжелой травмой черепа. Личность погибшего установить не удалось — в окрестных районах не зафиксировано заявлений о пропажах.
Водохранилище расположено на стыке трех провинций — Накхонсаван, Пхетчабун и Лопбури. По версии полиции, преступники выбрали это место, чтобы затруднить расследование и замести свои следы.
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Мария Моисеева