Дима Билан подарком поздравил Мари Краймбрери с рождением дочки

Мари Краймбрери и Дима Билан (Фото: Instagram* @marikraimbrery)
Дима Билан тепло поздравил певицу Мари Краймбрери и рэпера Даву (Давида Манукяна) с рождением дочери, вручив паре полезный подарок из виш-листа певицы.
Дима Билан, выступавший с 31-летней Мари Краймбрери на одной сцене, одним из первых узнал о ее беременности, так как скрыть округлившийся живот было невозможно.
Артист является близким другом молодой мамы. Он очень ответственно подошел к выбору подарка в честь рождения первого ребенка влюбленных. В детали, однако, певец вдаваться не стал.
Напомним, Давид Манукян и Мари Краймбрери официально оформили отношения в начале этого года. В феврале 2025 года Мари и Дава объявили, что ждут ребенка. Певица рассказывала, что беременность вдохновляет её на новые творческие свершения.
А несколько дней назад в Мосеве Мари Краймбрери родила малышку. Рэпер держал любимую за руку, видя появление ребенка на свет. Кстати, пол ребенка раскрыли не родители.
Мама Давы поделилась информацией с аудиторией до того, как это успел сделать ее сын.
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Артист является близким другом молодой мамы. Он очень ответственно подошел к выбору подарка в честь рождения первого ребенка влюбленных. В детали, однако, певец вдаваться не стал.
Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)
«Что-то полезное в хозяйстве», — туманно обозначил он, отвечая на вопросы 7Дней.ru на премии RU.TV относительно своего выбора.Певица, ранее публично признававшаяся Диме в любви за его поддержку, даже предлагала ему стать крестным. Однако Билан, уже имеющий крестников, честно признался, что не справится из-за занятости.
Мари Краймбрери и DAVA (Фото: Instagram* @marikraimbrery)
Напомним, Давид Манукян и Мари Краймбрери официально оформили отношения в начале этого года. В феврале 2025 года Мари и Дава объявили, что ждут ребенка. Певица рассказывала, что беременность вдохновляет её на новые творческие свершения.
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А несколько дней назад в Мосеве Мари Краймбрери родила малышку. Рэпер держал любимую за руку, видя появление ребенка на свет. Кстати, пол ребенка раскрыли не родители.
Мама Давы поделилась информацией с аудиторией до того, как это успел сделать ее сын.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева