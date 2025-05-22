Генерал-полковника Мордвичева назначили главкомом Сухопутными войсками РФ

Андрей Мордвичёв (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)
Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен новым главнокомандующим Сухопутными войсками России. Церемония вручения штандарта и представления личному составу прошла под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщило издание «Красная звезда».
Белоусов отдельно выделил боевой опыт Мордвичева.
Ранее пост главкома занимал Олег Салюков, перешедший на должность заместителя секретаря Совета Безопасности РФ.
В ночь с 21 на 22 мая сообщалось, что в Туле было зафиксировано падение обломков беспилотника, сбитого силами ПВО. На месте происшествия работают оперативные службы.
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«Министр обороны Российской Федерации особо подчеркнул, что "генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич — это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции"», — отмечается в статье.В частности, под командованием Мордвичева группировка «Центр» добилась значимых успехов на СВО, включая освобождение Авдеевки в ДНР, которую ВСУ планировали укрепить как неприступный рубеж.
Ранее пост главкома занимал Олег Салюков, перешедший на должность заместителя секретаря Совета Безопасности РФ.
В ночь с 21 на 22 мая сообщалось, что в Туле было зафиксировано падение обломков беспилотника, сбитого силами ПВО. На месте происшествия работают оперативные службы.
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Мария Моисеева