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Генерал-полковника Мордвичева назначили главкомом Сухопутными войсками РФ

Андрей Мордвичёв (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)

Андрей Мордвичёв (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)

Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен новым главнокомандующим Сухопутными войсками России. Церемония вручения штандарта и представления личному составу прошла под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщило издание «Красная звезда».
Белоусов отдельно выделил боевой опыт Мордвичева.

«Министр обороны Российской Федерации особо подчеркнул, что "генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич — это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции"», — отмечается в статье.
В частности, под командованием Мордвичева группировка «Центр» добилась значимых успехов на СВО, включая освобождение Авдеевки в ДНР, которую ВСУ планировали укрепить как неприступный рубеж.

Ранее пост главкома занимал Олег Салюков, перешедший на должность заместителя секретаря Совета Безопасности РФ.

В ночь с 21 на 22 мая сообщалось, что в Туле было зафиксировано падение обломков беспилотника, сбитого силами ПВО. На месте происшествия работают оперативные службы.

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Миляев: в Туле упали обломки сбитого силами ПВО РФ дрона
22 мая 2025, 03:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Туле зафиксировано падение обломков беспилотника, сбитого силами ПВО. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО Минобороны России отражается очередная воздушная атака», — отметил он.
По данным Миляева, атака была успешно отражена, жертв и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация контролируется, однако угроза новых атак беспилотников сохраняется.

Ранее сообщалось, что вечером 21 мая российские системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников, летевших над несколькими регионами страны. Девять из них были сбиты над Московским регионом.

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МИД: Украина должна выбрать новое руководство для подписания меморандума с РФ
22 мая 2025, 02:35

Фото: iStock/Mordolff

Для подписания меморандума с Россией Украине необходимо избрать новое руководство, обладающее легитимностью. Об этом заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин в диалоге с ТАСС.
Он напомнил, что срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского истек. Это ставит под сомнение юридическую силу любых документов, подписанных им от имени государства.

Мусихин подчеркнул, что украинскому народу следует провести свободные выборы, чтобы определить нового легитимного представителя для международных соглашений.

«Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. (...) А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента какие-то полномочия по подписанию», — указал он.
По мнению дипломата, тема того, кто и на каком основании сможет представлять украинскую сторону, сейчас находится под большим вопросом.

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Силы ПВО сбили 77 украинских БПЛА над регионами России
22 мая 2025, 00:41

Фото: iStock/Oselote

Вечером 21 мая российские системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников, летевших над несколькими регионами страны. Девять из них были сбиты над Московским регионом. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Двадцать первого мая с 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Все угрозы были своевременно ликвидированы.

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Наибольшее количество дронов — 42 — нейтрализовано над Курской областью. В Белгородской области сбили 14 БПЛА, в Орловской — восемь, в Калужской — два, а над Рязанской и Тульской областями уничтожили по одному беспилотнику. Также 9 дронов устранили над территорией Московского региона.

Всего за 21 мая силы ПВО Минобороны сбили почти 30 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.

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Средства ПВО сбили 27 дронов, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ, летевших на Москву
21 мая 2025, 23:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Еще три украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны. Всего за 21 мая силы ПВО Минобороны сбили почти 30 вражеских БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На местах падения обломков дронов оперативно работают сотрудники экстренных служб. Их задача — обеспечить безопасность территории и минимизировать возможные последствия инцидента.

На момент 11:07 (мск) 21 мая мэр Москвы сообщил об успешном уничтожении 27 дронов, которые летели в сторону столицы.

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Участие во втором потоке программы «Время героев» примут более 80 ветеранов СВО
Среди 85 участников второго потока программы «Время героев» есть 31 Герой России
21 мая 2025, 23:38

Фото: iStock/macky_ch

Во второй поток образовательной программы «Время героев» вошли 85 человек. Об этом сообщили в пресс-службе проекта, передает РИА Новости.
«21 мая состоялось заседание общественного совета президентской образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции», — говорится на сайте программы.
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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко уточнил, что на участие в программе претендовали более 21,6 тысячи бойцов, а в предыдущем наборе заявки подали 44 тысячи человек.

Ключевыми критериями отбора стали боевые заслуги и управленческий опыт претендентов (гражданский и боевой).

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«Результаты получились очень плотные. Все участники отбора достойны стать слушателями программы», — подчеркнул он.
Сенатор Совета Федерации, Герой России и член Общественного совета программы «Время героев» Александр Карелин указал, что выбор участников был нелегким. Каждый из них обладал серьезным боевым опытом и заслугами перед РФ. Все кандидаты доказали преданность стране.

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«Среди выбранных участников второго потока 31 Герой России, 72 кавалера ордена Мужества», — добавил Кириенко.
Ранее сообщалось, что 1 марта 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина была разработана и запущена программа «Время героев».

Она нацелена на подготовку руководителей из числа участников специальной военной операции (СВО) для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, крупных государственных компаниях, а также в социально значимых проектах.

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