«Звездная постройка изначально была»: Клинический психолог сообщила о диагнозе жены Петросяна и его причинах

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)
У жены комика Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой серьезная проблема — она страдает от звездной болезни. Клинический психолог Марианна Абравитова пришла к выводу, что амбиции блогера все продолжают расти.
Эксперт считает, что Татьяна использует успех мужа как трамплин для собственной карьеры в медиа. 32-летняя Брухунова часто оказывается в центре внимания из-за резких высказываний и необычного чувства стиля.
Клинический психолог, разговаривая с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «сНежный человек», заявила, что Брухунова не просто любит выделяться, а страдает от грандиозных амбиций.
По словам психолога, Татьяна не просто хочет быть наравне с мужем, а стремится затмить его, используя хитрость и манипуляции. В Петросяне Брухунова с самого начала видела отличную возможность для продвижения своего образа и контента.
Ранее сообщалось, что Брухунова собирается обратиться к юристу из-за того, что ей «пихали в лицо микрофоны».
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Клинический психолог, разговаривая с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «сНежный человек», заявила, что Брухунова не просто любит выделяться, а страдает от грандиозных амбиций.
Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)
«Я думаю, что у нее звездная болезнь. И вообще, у нее такая звездная постройка изначально была, когда она увидела Петросяна и поняла, что можно взять его в разработку», — пояснила Абравитова.Эксперт отметила, что такие люди, как Брухунова, редко становятся значимыми фигурами самостоятельно. Они в первую очередь полагаются на связи с уже успешными личностями.
Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)
По словам психолога, Татьяна не просто хочет быть наравне с мужем, а стремится затмить его, используя хитрость и манипуляции. В Петросяне Брухунова с самого начала видела отличную возможность для продвижения своего образа и контента.
Ранее сообщалось, что Брухунова собирается обратиться к юристу из-за того, что ей «пихали в лицо микрофоны».
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева