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Россиянина задержали за шпионаж в пользу Украины

ФСБ: жителя Приморья задержали по подозрению в работе на ГУР Украины
02 мая 2024, 06:53
Фото: istock / YakobchukOlena

Фото: istock / YakobchukOlena

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края по подозрению в шпионаже и передаче информации военной разведке Украины. Об этом стало известно РИА Новости от представителя регионального главка ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины», — сообщил источник.
Собеседник агентства добавил, что задержанный полностью осознавал возможность использования сведений ГУР Украины против безопасности России.



Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанный отправлен под стражу.

До этого жителя Тамбова приговорили к 9,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#уголовное дело
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#новости
#задержание
#госизмена
Появились новые сведенья о количестве погибших при обрушении автотрассы в Китае
Синьхуа: число погибших при обрушении участка автотрассы в Китае выросло до 36
02 мая 2024, 05:58

Фото: istock / PROMT8

Количество погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун выросло до 36. Об этом информирует издание Синьхуа.
Также сообщается, что число обнаруженных под завалами автомобилей возросло до 23

«По состоянию на 5.30 четверга (00.30 мск) под завалами обнаружили 23 автомобиля, 36 человек погибли, 30 пострадали, их жизням ничего не угрожает», — сказано в сообщении агентства.
ЧП произошло 1 мая примерно в 2.10 (21.10 2 мая мск) на скоростной автомагистрали, которая ведет из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.

До этого сообщалось, что под Москвой пьяный водитель выехал на встречку, устроил смертельное ДТП, а сам выжил. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#китай
#трасса
#авария
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В Краснодарском крае раздались взрывы
Shot: очевидцы сообщили о звуках взрывов в поселке Афипский в Краснодарском крае
02 мая 2024, 05:37

Фото: istock / dzika_mrowka

Над поселком Афипский в Краснодарском крае прогремели взрывы. Об этом информирует Телеграм-канал Shot, ссылаясь на местных жителей.
Как рассказали очевидцы, в небе был слышен звук мотора. Они отметили, что первый взрыв прогремел в 3:10 по московскому времени, после чего произошло еще два взрыва.

По предварительной информации, системы ПВО или средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинские БПЛА, которые направлялись в сторону нефтеперерабатывающего завода.

На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших нет.

До этого сообщалось что, что украинская армия обстреляла магазин и хлебный фургон в Горловке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США украинского хакера приговорили к тюремному сроку
Суд в США приговорил украинского хакера Васинского к 13 годам тюрьмы
02 мая 2024, 04:40

Фото: istock / Nastco

Суд в США приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к более чем 13 годам тюрьмы за преступления, совершаемые в сфере информационных технологий. Об этом информирует американский минюст.
Украинца Ярослава Васинского арестовали в Польше в октябре 2021 года. После этого его внесли в санкционный список, а затем экстрадировали в Штаты.

Васинский признал себя виновным по всем 11 пунктам обвинений в связи с кибервымогательствами, в том числе в составе известной хакерской группировки REvil. Предположительно, жертвой хакера могла стать американская IT-компания Kaseya.

«Гражданин Украины был приговорен сегодня к 13 годам и семи месяцам тюрьмы и обязан выплатить более 16 миллионов долларов в качестве компенсации за роль в проведении более 2,5 тысяч атак с использованием программ-вымогателей», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в США внезапно скончался еще один источник утечек о проблемах с самолетами Boeing. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#it
#компенсации
#минюст
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Мужчина убил жену и купил на ее деньги секс-куклу
Житель США убил супругу и купил на ее деньги видеоигры и секс-куклу
02 мая 2024, 04:29

Фото: istock / aruba200

Американец расправился с женой и потратил ее страховые деньги на покупку секс-куклы и видеоигр. Об этом сообщает CBS News.
По данным издания, утром 1 ноября 2019 года житель города Хейс, штат Канзас, Колби Трикл позвонил правоохранителям с сообщением о том, что его супруга Кристен свела счёты с жизнью. Сержант полиции Брэндон Хауптман после осмотра места происшествия заподозрил неладное, и спустя 3 коронер подтвердил их.

Полицейские продолжили наблюдать за американцем. Мужчина получил 120 тысяч долларов по двум полисам страховки супруги, а через 2 дня приобрел реалистичную секс-куклу. Оставшиеся средства он потратил за 8 месяцев на видеоигры и оплату долгов.

На протяжении двух лет следователи расследовали дело. Им удалось установить, что Кристен Трикл составила детальный план дел на 1 ноября. Также пистолет, который она якобы использовала, был слишком большим для нее. Детективы выразили сомнения, что хрупкая женщина могла воспользоваться им.

14 июля 2023 годе Колби Трикл был обвинен в расправе над женой и препятствовании работе правоохранительных органов. Мать мужчины заявила в суде, что после ухода жены «ему снились кошмары» и секс-кукла была ему нужна «для тепла и комфорта».

Решающими стали показания психолога, который доказал, что Кристен Трикл не собиралась обрывать свою жизнь.

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#женщина
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#полицейские
#мужчина
#происшествия
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В США внезапно скончался еще один источник утечек о проблемах с самолетами Boeing
ST: в США умер источник утечек о нарушениях при производстве Boeing
02 мая 2024, 02:49

Фото: istock / Soumen Hazra

В США внезапно умер еще один источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Об этом информирует Seattle Time.
«Джошуа Дин, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max, скончался после короткой и внезапной болезни», — сообщает агентство.
45-летний Джошуа Дин жил в штате Канзас, вел здоровый образ жизни и не жаловался на болезни, но последние 2 недели перед смертью народился в критическом состоянии, отмечают в материале.

Напомним, в марте обнаружили тело бывшего инженера Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта. Мужчина также не раз сообщал о нарушениях, касающихся сборки воздушных судов.

Ранее сообщалось, что истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#болезни
#самолёты
#самолет
#смерть
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Американка чуть не умерла из-за ношения узких трусов и шортов
DM: В США из-за ношения узких трусов и шортов чуть не умерла девушка
02 мая 2024, 02:19

Фото: istock / Deagreez

Молодая американка чуть не лишилась жизни из-за слишком узкой одежды. Выбор неудачного белья и шорт приёл к развитию сепсиса. Об этом пишет Газета The Daily Mail.
25-летняя жительница Северной Каролины на свидание надела узкие джинсовые шорты, которые позже чуть не отправили её на тот свет. В тесном наряде американка провела примерно 8 часов. Она испытывала слитный дискомфорт, но все равно терпела.

Когда девушка вернулась домой, то увидела, что нижнее бельё натёрло большой волдырь. Она не стала обращаться к медикам, предположив, что всё заживёт. Но спустя время жительница Штатов почувствовала серьёзное недомогание и всё-таки отправилась в больницу. Там ей диагностировали сепсис и флегмону, состояние было настолько серьёзным, что девушка попала в отделение интенсивной терапии.

Спустя неделю врачи отпустили пациентку домой, но через месяц у неё произошел рецидив. В результате врачи всё же вылечили американку, но этот случай заставил их снова обратиться к молодым модницам, которые, следуя тенденциям в одежде, подвергают своё здоровье большой опасности. Медики призвали носить комфортное бельё из натуральных тканей и одежду своего размера.

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Один из поджигателей синагоги в Варшаве оказался подростком
В Варшаве задержали подростка, подозреваемого в поджоге синагоги
02 мая 2024, 01:14

Фото: istock / Donte Tatum

Польская полиция сообщила, что подозреваемый в попытке поджога синагоги в Варшаве был задержан.
До этого неизвестные попыталась поджечь здание синагоги, бросив коктейль Молотова. Работник магазина, находящийся около синагоги, сообщил, что «три молодых негодяя» ночью пытались устроить пожар, но значительного ущерба, к счастью, не смогли нанести.

«Полицейские совместно с сотрудниками Агентства внутренней безопасности задержали 16-летнего мужчину, гражданина Польши, имеющего отношение к инциденту, произошедшему сегодня ночью на территории синагоги на улице Твардой в Варшаве», — сказано в сообщении польской полиции в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала поджигателей вертолёта К-32 в Москве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло

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В Волгограде осквернили могилы участников СВО

#полиция
#пожар
#соцсети
#здание
#полицейские
#поджог
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Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло
Протестующие в Тбилиси 10 минут пытались сжечь флаг РФ, но у них ничего не вышло
01 мая 2024, 21:55

Фото: iStock/macky_ch

Протестующие на митинге в Тбилиси пытались сжечь флаг России разными способами в течение около 10 минут, однако не смогли этого сделать, передает РИА Новости.
Вместо этого они просто порвали его. Участники протеста, выступавшие против закона об иноагентах, привязали государственный символ России к воротам одного из служебных входов в парламент республики.

Несколько человек пытались поджечь флаг с помощью зажигалок и спичек под ободрения со стороны части протестующих, а попытки были зафиксированы телекамерами. После 10 минут бесплодных усилий один из участников протеста сорвал флаг с ворот и порвал его.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси шесть полицейских пострадали при разгоне митинга. По информации пресс-службы полиции, участники акции применили насильственные методы, в результате чего сотрудники полиции получили серьезные травмы.

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#травмы
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#сотрудники
#акции
#парламент
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В Волгограде осквернили могилы участников СВО
Молодая пара россиян осквернила могилы участников СВО на кладбище в Волгограде
01 мая 2024, 21:00

Фото: istockphoto/photo_world

Молодой мужчина и девушка осквернили могилы участников специальной военной операции в Волгограде, сообщает Telegram-канал «Ритуальный патруль».
На Верхнезареченском кладбище акт вандализма был совершен парой, в возрасте от 16 до 18 лет у девушки и от 23 до 25 лет у молодого человека.

Они начали ломать кресты, срывать флаги и топтать венки. Когда сотрудники кладбища заметили злоумышленников, те попытались скрыться.

Девушку удалось задержать, в то время как молодого человека все еще разыскивают.

Источник из экстренных служб подтвердил факт происшествия, а также уточнил, что рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

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