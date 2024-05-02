Россиянина задержали за шпионаж в пользу Украины

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края по подозрению в шпионаже и передаче информации военной разведке Украины. Об этом стало известно РИА Новости от представителя регионального главка ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины», — сообщил источник.Собеседник агентства добавил, что задержанный полностью осознавал возможность использования сведений ГУР Украины против безопасности России.
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанный отправлен под стражу.
До этого жителя Тамбова приговорили к 9,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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