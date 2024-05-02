В Краснодарском крае раздались взрывы

Фото: istock / dzika_mrowka
Над поселком Афипский в Краснодарском крае прогремели взрывы. Об этом информирует Телеграм-канал Shot, ссылаясь на местных жителей.
Как рассказали очевидцы, в небе был слышен звук мотора. Они отметили, что первый взрыв прогремел в 3:10 по московскому времени, после чего произошло еще два взрыва.
По предварительной информации, системы ПВО или средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинские БПЛА, которые направлялись в сторону нефтеперерабатывающего завода.
На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших нет.
До этого сообщалось что, что украинская армия обстреляла магазин и хлебный фургон в Горловке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По предварительной информации, системы ПВО или средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинские БПЛА, которые направлялись в сторону нефтеперерабатывающего завода.
На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших нет.
До этого сообщалось что, что украинская армия обстреляла магазин и хлебный фургон в Горловке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак