Появились новые сведенья о количестве погибших при обрушении автотрассы в Китае

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Количество погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун выросло до 36. Об этом информирует издание Синьхуа.
Также сообщается, что число обнаруженных под завалами автомобилей возросло до 23
ЧП произошло 1 мая примерно в 2.10 (21.10 2 мая мск) на скоростной автомагистрали, которая ведет из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.
На месте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.
До этого сообщалось, что под Москвой пьяный водитель выехал на встречку, устроил смертельное ДТП, а сам выжил. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«По состоянию на 5.30 четверга (00.30 мск) под завалами обнаружили 23 автомобиля, 36 человек погибли, 30 пострадали, их жизням ничего не угрожает», — сказано в сообщении агентства.
ЧП произошло 1 мая примерно в 2.10 (21.10 2 мая мск) на скоростной автомагистрали, которая ведет из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.
На месте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.
До этого сообщалось, что под Москвой пьяный водитель выехал на встречку, устроил смертельное ДТП, а сам выжил. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак