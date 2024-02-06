Женщина соблазнила двух 15-летних подростков после ссоры с супругом

Фото: istock / Motortion
В США 38-летняя женщина после ссоры с мужем совратила двух 15-летних парней. Об этом Daily Star.
Согласно судебным документам, Эллисон Ли Шардин остановилась в отеле и познакомилась с хоккейной командой подростков из штата Колорадо. Она пообщалась с юными спортсменами и рассказала им о проблемах в отношениях. Через время она написала одному из подростков, что поругалась с супругом и хочет зайти в его номер.
Она пришла в номер к трем парням, легла в кровать и начала беседовать с ними на эротические темы. Как утверждают молодые спортсмены, они ощущали давление с ее стороны. Парни попросили ее уйти, но американка продолжила писать хоккеистам в интернете и даже сходила на один из их матчей.
В ближайшее время ей вынесут приговор. После произошедшего супруг подал на развод.
Читайте также:
Два человека открыли стрельбу у здания суда в Стамбуле
Алина Юрчак