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Сын депутата Госдумы стал жертвой нападения со стороны одноклассника

Сына депутата Милонова в школе ударил одноклассник, с ним уже все хорошо
Фото: iStock/mrohana

Фото: iStock/mrohana

Сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника в одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости.
По информации, предоставленной самим парламентарем, инцидент произошел в результате конфликта, вызванного неадекватным поведением обидчика.

«Спасибо, уже все хорошо. Надеюсь, инспекция по делам несовершеннолетних возьмет на контроль обидчика», — сказал он.



Отмечается, что подросток высказывал националистические и расистские оскорбления в адрес сына депутата. Сообщается, что 12-летний парень не получил серьезных травм и уже чувствует себя лучше.

До этого стало известно, что в Челябинской области участника СВО избили и оставили умирать. Мужчина ушел на СВО в начале 2023 года, чтобы решить финансовые вопросы. По возвращении из зоны боевых действ начал злоупотреблять алкоголем. Подозреваемый в преступлении был задержан и арестован.

Куандыка Бишимбаева, осуждённого на 24 года за убийство, не оказалось в тюрьме. Существует подозрение, что он мог покинуть страну. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#инцидент
#сын
Мигрант на иномарке сбил 17-летнюю девушку
78.ru: в петербургском Купчино мигрант сбил на иномарке 17-летнюю девушку
13 ноября 2024, 10:07

Фото: istockphoto/Motortion

В Санкт-Петербурге в районе Купчино мигрант сбил на иномарке 17-летнюю девушку. Об этом информирует телеканал 78.ru.
Сообщается, что авария произошла у дома № 61 по Бухарестской улице. Стало известно, что 27-летний гражданин Узбекистана за рулем автомобиля Daewoo Nexia наехал на россиянку, которая пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую срочно госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы теменной области и плеча. Состояние девушки оценивается как средней степени тяжести.

По информации правоохранительных органов, с начала текущего года иностранец трижды привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. В связи с произошедшим инцидентом была назначена проверка для выяснения всех обстоятельств дела.

Сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника в одной из школ Санкт-Петербурга. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#пдд
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В Нижнем Тагиле предотвратили теракт
ФСБ: в Нижнем Тагиле проукраинский диверсант планировал поджечь подстанцию
13 ноября 2024, 10:05

Фото: istockphoto.com/ru/irene_rebrova

Предотвращен теракт в Нижнем Тагиле, где проукраинский диверсант планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Согласно информации ведомства, злоумышленник, который оказался «функционером запрещенной в России проукраинской террористической организации», планировал за денежное вознаграждение осуществить теракт. В результате обыска силовики обнаружили и изъяли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с украинскими спецслужбами.

По данному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Преступник находится под стражей и дает признательные показания.

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14-летний подросток избил и изнасиловал 91-летнюю женщину
14-летний мальчик признал вину в изнасиловании 91-летней женщины во Флориде
13 ноября 2024, 09:46

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В штате Флорида 14-летний Джесс Стоун признал свою вину в том, что избил и изнасиловал 91-летнюю женщину. Об этом информирует WESH.
В июне Стоун проник в дом пожилой женщины через незакрытую дверь. Он посмотрел порнографию на ее iPad, а затем добрался до ее кровати. Кейтлин Хартиган рассказала, что подросток ударил ее по лицу, снял нижнее белье и изнасиловал, несмотря на ее просьбы остановиться и молитвы.

После нападения Стоун сбежал, а Хартиган вызвала полицию. Женщина была госпитализирована с опухшим и окровавленным лицом, а также с синяками на руках. Полицейским удалось идентифицировать нападавшего благодаря видео, снятому одним из соседей, а также ДНК-экспертизе. Подросток был арестован.

Позже выяснилось, что Хартиган была знакома с Джесс, который ранее несколько раз навещал её и казался ей «хорошим мальчиком». Приговор несовершеннолетнему насильнику будет вынесен 14 декабря.

Ранее стало известно, что сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника в одной из школ Санкт-Петербурга.

До этого в Петербурге задержали бывшего замдиректора Центра содействия семейному воспитанию для детей-сирот Германа Белякова по подозрению в изнасиловании воспитанников в туалете и в кабинете центра.

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#подросток
#женщина
#изнасилование
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Житель Подмосковья хранил в сейфе килограмм кокаина
13 ноября 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

28-летнего жителя Московской области задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в доме, который он арендовал, полиция нашла запас кокаина, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе осмотра на втором этаже дома, расположенного в Раменском городском округе, был обнаружен сейф, в котором лежал свёрток с порошком, 17 брикетов с веществом растительного происхождения, весы, упаковочный материал, а также 4 тысячи долларов и 310 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что порошок в свёртке — это кокаин, его общий вес составил более килограмма. Остальные изъятые материалы отправлены на исследование.

Задержанный отказался рассказывать, где взял наркотик. Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#раменский городской округ
#полиция
#наркотики
#криминал
#мвд московской области
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В Новосибирске невестка убила свекровь и ранила сына
Shot: в Новосибирске невестка убила свекровь и ранила ножом сына-пятиклассника
13 ноября 2024, 08:21

Фото: iStock/kan2d

В Калиниском районе Новосибирска 42-летняя женщина совершила убийство своей 85-летней свекрови и ранила своего 9-летнего сына. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По предварительной информации, женщина пришла навестить ребенка, который жил с бабушкой в квартире на Народной улице. В ходе визита между невесткой и свекровью возник конфликт, в результате которого женщина схватила нож и вонзила его в шею пенсионерке. К сожалению, свекровь не выжила от полученных травм.

Ситуация усугубилась, когда мальчик, пытаясь успокоить мать, получил ножевое ранение в область ключицы. Он смог вызвать экстренные службы и был госпитализирован. На данный момент женщина задержана, ее мотивы остаются неясными. По данным канала, она не работает и ранее не была судима. Полиция проводит расследование данного преступления.

Ранее в Черногорске пенсионерка, пожаловавшаяся на некачественное обслуживание со стороны управляющей компании, стала жертвой травли из-за своей украинской фамилии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Свадьба в Пакистане обернулась множеством жертв
Dawn: свадебный автобус упал в реку в Пакистане, погибли 22 человека
13 ноября 2024, 06:01

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

На севере Пакистана в округе Диамер произошла трагедия: автобус, перевозивший участников свадебной процессии, упал в реку, унеся жизни не менее 22 человек.
Как сообщает телеканал Dawn со ссылкой на спасательные службы, инцидент произошел во вторник.

«Во вторник утонули 22 человека после того, как перевозивший их автобус упал в реку в округе Диамер в Гилгит-Балтистане... Машина была частью свадебной процессии», — говорится в сообщении.
Невеста, находившаяся в автобусе, выжила, но получила травмы и была госпитализирована.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее «Радио 1» сообщало о трагедии в Дагестане: скончалась мать, потерявшая детей и мужа из-за взрыва газа.

До этого следственным управлением СК РФ по Магаданской области было возбуждено уголовное дело по поводу гибели женщины и троих детей во время пожара в квартире на пятом этаже дома в Магадане. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#трагедия
#травмы
#инцидент
#соболезнования
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Геройский поступок: пожарный рискуя отогнал бензовоз от огня
МЧС РФ: в Крыму пожарный сел за руль бензовоза и отогнал его от горящей цистерны
13 ноября 2024, 03:53

Фото: iStock/Distortion Media

В пригороде Симферополя загорелся газовоз, пострадали два человека, а площадь пожара достигла 50 кв. м. Рядом с горящей цистерной находился бензовоз, что создавало угрозу взрыва. Заместитель начальника дежурной смены пожарно-спасательного отряда №1 МЧС в Крыму Григорий Бодунов, проявив самоотверженность, сел за руль бензовоза и отогнал его на безопасное расстояние, передает крымское управление МЧС РФ.

«Прибыли на пожар, провели разведку. Непосредственно рядом с одной горящей цистерной находился автомобиль КАМАЗ, бензовоз, у которого на полуприцепе уже горели задние колеса. Была угроза распространения и взрыва данной цистерны», — описал свои мысли Бодунов.
По словам Бодунова, ключи случайно оказались в замке зажигания, что позволило ему быстро отогнать опасный груз и предотвратить распространение огня.

После этого пожарные продолжили тушение, устранив угрозу взрыва.

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#мчс
#пожар
#автомобиль
#пожарные
#рф
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Трагедия в Дагестане: скончалась мать, потерявшая детей и мужа из-за взрыва газа
Женщина погибла спустя 50 дней борьбы за жизнь после взрыва газа в Дагестане
13 ноября 2024, 02:02

Фото: iStock/peterscode

Жительница Дагестана, потерявшая мужа и двух детей после взрыва газа в частном доме в поселке Ачису, скончалась после более чем 50 дней борьбы за жизнь в ожоговом центре Республиканской клинической больницы имени Вишневского. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Трагедия произошла 22 сентября в поселке Ачису, Карабудахкентский район. Из-за взрыва газовоздушной смеси частный дом загорелся. На месте погиб семилетний мальчик, а его родители и семимесячная сестра с тяжелыми ожогами были доставлены в больницу. Позднее отец и младенец также скончались.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

За день до взрыва сотрудники газовой компании проводили замену газораспределительного шкафа, что привело к повышению давления в газопроводе.

В результате утечки газа на улице Нефтяников произошел взрыв и пожар.

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#пожар
#уголовное взрыв
#больницы
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Против осквернившего мемориал литовца в Курской области возбудили уголовное дело
СК: против осквернившего мемориал активиста из Литвы под Курском открыли дело
12 ноября 2024, 19:59

Фото: istockphoto/artolympic

Уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об оправдании терроризма, завели на осквернившего мемориал в Курской области гражданина Литвы, проинформировали в Следкоме. Известно, что подозреваемого зовут Вальдас Барткявичюс.
«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.354.1 УК РФ, пп. «а,б» ч.2 ст.243.4 УК РФ, ч.1 ст.205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма)», — добавили в СК.
Помимо этого, следователи устанавливают, где сейчас находится фигурант и соучастники. Позже Барткявичюса объявят в международный розыск. В суд будет направлено ходатайство о заочном заключении под стражу.

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