Сын депутата Госдумы стал жертвой нападения со стороны одноклассника

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Сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника в одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости.
По информации, предоставленной самим парламентарем, инцидент произошел в результате конфликта, вызванного неадекватным поведением обидчика.
Отмечается, что подросток высказывал националистические и расистские оскорбления в адрес сына депутата. Сообщается, что 12-летний парень не получил серьезных травм и уже чувствует себя лучше.
До этого стало известно, что в Челябинской области участника СВО избили и оставили умирать. Мужчина ушел на СВО в начале 2023 года, чтобы решить финансовые вопросы. По возвращении из зоны боевых действ начал злоупотреблять алкоголем. Подозреваемый в преступлении был задержан и арестован.
Куандыка Бишимбаева, осуждённого на 24 года за убийство, не оказалось в тюрьме. Существует подозрение, что он мог покинуть страну. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Спасибо, уже все хорошо. Надеюсь, инспекция по делам несовершеннолетних возьмет на контроль обидчика», — сказал он.
Отмечается, что подросток высказывал националистические и расистские оскорбления в адрес сына депутата. Сообщается, что 12-летний парень не получил серьезных травм и уже чувствует себя лучше.
До этого стало известно, что в Челябинской области участника СВО избили и оставили умирать. Мужчина ушел на СВО в начале 2023 года, чтобы решить финансовые вопросы. По возвращении из зоны боевых действ начал злоупотреблять алкоголем. Подозреваемый в преступлении был задержан и арестован.
Куандыка Бишимбаева, осуждённого на 24 года за убийство, не оказалось в тюрьме. Существует подозрение, что он мог покинуть страну. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова