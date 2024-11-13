В Новосибирске невестка убила свекровь и ранила сына

Жительница Дагестана, потерявшая мужа и двух детей после взрыва газа в частном доме в поселке Ачису, скончалась после более чем 50 дней борьбы за жизнь в ожоговом центре Республиканской клинической больницы имени Вишневского. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.