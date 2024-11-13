В Новосибирске невестка убила свекровь и ранила сына

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В Калиниском районе Новосибирска 42-летняя женщина совершила убийство своей 85-летней свекрови и ранила своего 9-летнего сына. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По предварительной информации, женщина пришла навестить ребенка, который жил с бабушкой в квартире на Народной улице. В ходе визита между невесткой и свекровью возник конфликт, в результате которого женщина схватила нож и вонзила его в шею пенсионерке. К сожалению, свекровь не выжила от полученных травм.
Ситуация усугубилась, когда мальчик, пытаясь успокоить мать, получил ножевое ранение в область ключицы. Он смог вызвать экстренные службы и был госпитализирован. На данный момент женщина задержана, ее мотивы остаются неясными. По данным канала, она не работает и ранее не была судима. Полиция проводит расследование данного преступления.
Ранее в Черногорске пенсионерка, пожаловавшаяся на некачественное обслуживание со стороны управляющей компании, стала жертвой травли из-за своей украинской фамилии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Ситуация усугубилась, когда мальчик, пытаясь успокоить мать, получил ножевое ранение в область ключицы. Он смог вызвать экстренные службы и был госпитализирован. На данный момент женщина задержана, ее мотивы остаются неясными. По данным канала, она не работает и ранее не была судима. Полиция проводит расследование данного преступления.
Ранее в Черногорске пенсионерка, пожаловавшаяся на некачественное обслуживание со стороны управляющей компании, стала жертвой травли из-за своей украинской фамилии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова