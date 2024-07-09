Полицейские задержали мужа и жену, забравших у пенсионера 900 тыс. рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Сотрудники уголовного розыска задержали супружескую пару москвичей, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию заявил 86-летний житель города Электросталь. Он рассказал, что неизвестный позвонил ему, представился сотрудником полиции и рассказал, что внук пенсионера стал виновником серьёзной дорожной аварии. И чтобы спасти молодого человека от уголовной ответственности, нужны деньги. Пенсионер поверил и отдал мошенникам все свои сбережения — 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Потерпевший также рассказал, что передал сумку с деньгами мужчине и женщине. Полицейские сумели отследить путь курьеров и задержали их по месту проживания в Москве. Задержанные муж и жена рассказали, что нашли работу в одном из мессенджеров. В из обязанности входило забирать деньги и переводить их на указанные работодателем счета. Себе они оставляли определённый процент от перечисленных сумм.
Против задержанных завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
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