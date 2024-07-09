Житель Красноярского края получил 19 лет колонии за убийство шестилетней девочки

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Красноярский краевой суд приговорил жителя деревни Тагара Кежемского района к 19 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве шестилетней девочки.
Как уточнили в региональной прокуратуре, 59-летний мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Кроме срока заключения, к которому убийцу приговорил суд, он должен будет выплатить два миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.
Убийство произошло в сентябре 2023 года в квартире мужчины. В гостях у него была соседка со своей малолетней дочерью. Взрослые распивали алкоголь. В какой-то момент девочка закапризничала и стала проситься домой. Когда женщина с дочерью стали собираться уходить, хозяин квартиры разозлился на ребёнка, схватил девочку за волосы, повалил и начал наносить ей удары обухом топора. Мать пыталась защитить дочку, но пострадала и сама. Девочка скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.
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