Занимались сексом в машине: В США учительница английского совратила школьника

Фото: iStock/fotoember
Учительницу английского языка из США судят за неоднократный секс с учеником, об этом сообщает издание The New York Post.
По информации СМИ, всё произошло в городе Уолл, округа Монмут. 36-летнюю учительницу арестовали 3 июля.
По версии следствия, педагог на протяжении нескольких месяцев занималась сексом со своим 18-летним учеником, причём один из половых актов произошёл в автомобиле школьника. Женщина также присылала подростку свои обнажённые фотографии и вела с ним переписки интимного характера.
В настоящий момент подозреваемая находится в тюрьме, ей предъявили обвинения по трём уголовным статьям.
Читайте также:
Бывшая порнозвезда обвинила американского рэпера в секс-торговле
В Лондоне модель OnlyFans, работавшую в тюрьме, задержали за секс с заключенным
Пора съезжать: Мать жестоко наказала дочь за найденные в ящике секс-игрушки
По версии следствия, педагог на протяжении нескольких месяцев занималась сексом со своим 18-летним учеником, причём один из половых актов произошёл в автомобиле школьника. Женщина также присылала подростку свои обнажённые фотографии и вела с ним переписки интимного характера.
В настоящий момент подозреваемая находится в тюрьме, ей предъявили обвинения по трём уголовным статьям.
Читайте также:
Бывшая порнозвезда обвинила американского рэпера в секс-торговле
В Лондоне модель OnlyFans, работавшую в тюрьме, задержали за секс с заключенным
Пора съезжать: Мать жестоко наказала дочь за найденные в ящике секс-игрушки
Евгения Парфентьева