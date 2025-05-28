Полицейские задержали подозреваемого в отравлении животных в Московском зоопарке
В Москве задержали мужчину, который раскидал неизвестные таблетки в зоопарке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что накануне вечеером представители Московского зоопарка сообщили о попытке отправления рысей и леопарда. По предварительной версии, в их вольер была заброшена валерьянка. Таблетки были обнаружены в ходе планового осмотра вольеров. Неизвестное вещество было отправлено на экспертизу, рассказывала ранее директор зоопарка Светлана Акулова.
Полицией было установлено, что лекарство к животным забросил 43-летний москвич, которого задержали в среду.
Мужчину доставили в отдел полиции. В настоящее время выясняется мотив его поступка.
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