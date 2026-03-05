Полицейские запрыгнули в движущийся автомобиль иркутской наркосбытчицы — видео

05 марта 2026, 06:23

Полицейские запрыгнули в движущийся автомобиль иркутской наркосбытчицы

Фото: iStock/Oleg Elagin

В Иркутской области сотрудники полиции провели нестандартную операцию по задержанию 35‑летней женщины, подозреваемой в распространении наркотиков. Чтобы остановить преступницу, правоохранителям пришлось запрыгнуть в едущую машину.