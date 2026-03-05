Полицейские запрыгнули в движущийся автомобиль иркутской наркосбытчицы — видео
В Иркутской области сотрудники полиции провели нестандартную операцию по задержанию 35‑летней женщины, подозреваемой в распространении наркотиков. Чтобы остановить преступницу, правоохранителям пришлось запрыгнуть в едущую машину.
По информации регионального МВД, у задержанной изъяли несколько свертков с запрещенными веществами. В них находились синтетические наркотики. При обыске полицейские обнаружили 12 «закладок». Ранее правоохранители нашли еще один наркотический схрон, оставленный той же женщиной, в котором содержалось 7,5 грамма запрещенного вещества.
Как установили в МВД, подозреваемая выполняла роль курьера в интернет‑магазине, занимающемся сбытом наркотиков. Она организовывала тайники на территории городов Зима и Саянск.
В отношении женщины возбудили уголовное дело. За незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере ей может грозить пожизненное лишение свободы.
Читайте также: