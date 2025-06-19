В США учительница полсотни раз совратила 15-летнего школьника

В США осудят учительницу, которая 50 раз совратила 15-летнего школьника
Фото: iStock/Ritthichai

В США перед судом предстанет 30-летняя учительница за совращение 15-летнего ученика. Ей также предъявили 52 обвинения в домогательствах. Об этом сообщает WGN-TV.



Американка работала в средней школе Даунерс-Гров штата Иллинойс. Будучи тренером футбольной команды, она решила соблазнить школьника. Первый инцидент произошел в январе 2023-го. Всего за полтора года женщина занималась сексом с подростком полсотни раз: 45 в здании школы и 5 у нее дома. Также известно, что они вели интимную переписку.

Несмотря на серьезность обвинений, педагога не арестовали, но запретили появляться в учебном заведении, где она преподавала. Следующее судебное заседание по делу назначено на этот август.

Лидия Пономарева

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