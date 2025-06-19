В США учительница полсотни раз совратила 15-летнего школьника

19 июня 2025, 10:15

В США осудят учительницу, которая 50 раз совратила 15-летнего школьника

Фото: iStock/Ritthichai

В США перед судом предстанет 30-летняя учительница за совращение 15-летнего ученика. Ей также предъявили 52 обвинения в домогательствах. Об этом сообщает WGN-TV.