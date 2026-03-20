В Иванове осудили бывших вице-премьеров региона за коррупцию
Ленинский районный суд Иванова вынес приговор двум бывшим заместителям председателя правительства области — Ирине Эрмиш и Сергею Зобнину. Об этом сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре региона.
Оба признаны виновными в превышении должностных полномочий, получении взятки и пособничестве. Суд назначил им по 10 лет лишения свободы и штрафы по 30 миллионов рублей.
Также по делу осужден Дмитрий Федулов — руководитель строительной компании и родственник Зобнина. Он получил 3,5 года лишения свободы за участие в коррупционной схеме.
Как установил суд, с 2022 года Зобнин помогал компании Федулова получать государственные контракты на ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры. Всего за два года фирма заключила 21 контракт на сумму около 800 миллионов рублей. Позднее к схеме была привлечена Эрмиш, которая, по данным следствия, получила взятку не менее треъ миллионов рублей.
В ходе расследования у Зобнина и связанных с ним лиц конфискованы доходы на сумму 800 миллионов рублей. Дело раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ.
