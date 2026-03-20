Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в российском регионе
Шатурский городской суд вынес приговор мужчине, обвиняемого в надругательстве над девочкой. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области в своем телеграм-канале.
Подсудимого признали виновным по статьям 131 и 132 УК — в изнасиловании и иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней. Его приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что следователи раскрыли убийство девятилетней девочки, совершенное в Москве в 1999 году. Подозреваемым оказался 73-летний мужчина, который сейчас отбывает наказание за другое убийство.
