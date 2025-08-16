Полицейских КЧР обвинили в пытках и изнасиловании задержанного дубинкой
Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источники сообщил, что в Карачаево-Черкесской Республике полицейских обвинили в избиении, пытках и изнасиловании задержанного дубинкой.
По данным источника, инцидент произошёл 13 августа в станице Преградной. Конфликт начался после того, как двое молодых людей бросили на участок 31‑летнего мужчины неизвестный предмет, от взрыва которого пострадал один из них; между мужчинами возникла драка, в результате которой один из молодых попал в больницу, а владелец участка был задержан.
Родственники утверждают, что в отделе полиции задержанного избивали, надевали на голову пакет, таскали за волосы, угрожали и принуждали петь песни про «оперов» и Бога. По их словам, один из сотрудников изнасиловал мужчину с помощью дубинки, заставлял признаться в тяжком преступлении, которое он не совершал, а издевательства снимал на видео. Родственники также заявляют, что полицейские насмехались над вероисповеданием пострадавшего — он является иудеем.
Семья задержанного направила обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Сейчас задержанный освобождён и находится дома.
