Россиянка пожаловалась на преследования и избиения со стороны экс-мужа, который пытается украсть их общих детей
Житель города Салават в Башкортостане подвергается обвинениям со стороны своей бывшей жены Лилии, которая утверждает, что он систематически ее преследует и угрожает безопасности семьи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам Лилии, в 2022 году она развелась с Евгением Я. и сначала между ними сохранялись нейтральные отношения. Однако с октября 2024 года, как утверждает женщина, мужчина начал проявлять агрессию – она сообщает о случаях избиения и попытках насильно забрать общих детей. В феврале 2025 года Лилия подала в полицию четыре заявления, после чего, по ее словам, преследование усилилось. В частности, она утверждает, что бывший муж выламывал дверь ее квартиры и преследовал ее по городу 8 марта, якобы пытаясь поджечь автомобиль.
Кроме того, женщина обвиняет экс-супруга в вымогательстве: якобы он потребовал у нее 700 тысяч рублей, угрожая расправой со стороны своих кредиторов. Также сообщается, что Евгений не выплачивает алименты, и задолженность по ним превысила 300 тысяч рублей.
Пара также судилась по поводу порядка общения с детьми – теперь по решению суда Лилия обязана передавать детей отцу на выходные. Однако, как утверждает женщина, дети не хотят этого. В свою очередь, Евгений подает встречные заявления в полицию, обвиняя бывшую жену в ненадлежащем уходе за детьми.
