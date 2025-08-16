Россиянка пожаловалась на преследования и избиения со стороны экс-мужа, который пытается украсть их общих детей

16 августа 2025, 21:43

Жительница Башкирии пожаловалась на экс-мужа, который избивает и преследует её

Фото: iStock/cyano66

Житель города Салават в Башкортостане подвергается обвинениям со стороны своей бывшей жены Лилии, которая утверждает, что он систематически ее преследует и угрожает безопасности семьи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».