Россиянин набрал более 30 кредитов и попытался свалить их на мошенников
Житель Марий Эл набрал кредитов и попытался свалить всю вину на мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Отмечается, что мужчина взял 39 займов на общую сумму в полмиллиона рублей, однако выплачивать их не захотел и обратился в полицию. Он заявил, что все кредиты на него якобы оформили мошенники.
В отделении хитреца предупредили, что за дачу ложных показаний последует наказание, однако это не остановило мужчину и он написал заявление.
После полицейские начали расследование и выяснили, что кредиты набрал сам заявитель. Теперь ему придётся не только выплатить все долги по займам, но и штраф в размере 50 тысяч рублей.
