Россиянин набрал более 30 кредитов и попытался свалить их на мошенников

16 августа 2025, 21:32

Житель Марий Эл попытался свалить взятые 39 займов на мошенников

Фото: iStock/A stockphoto

Житель Марий Эл набрал кредитов и попытался свалить всю вину на мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».