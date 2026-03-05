Мачеха подсыпала детям мужа крысиный яд в еду
Суд штата Рио-де-Жанейро приговорил 49-летнюю Синтию Мариано Диас Кабрал к 49 годам лишения свободы по делу об отравлении приемных детей крысиным ядом. Одну из жертв спасти не удалось, сообщает Metropoles.
По версии следствия, женщина начала травить детей в 2022 году. Сначала она добавляла яд в еду 22-летней падчерице, медики помочь девушке не смогли. Спустя два месяца после этого 16-летний пасынок Бруно пообедал в доме мачехи и заметил в фасоли необычные синие пятна. Вскоре подростку стало плохо, врачи диагностировали отравление.
Кабрал задержали. На суде выживший юноша рассказал, что мачеха сама призналась ему в том, что подсыпала крысиный яд в еду. Суд счел, что мотивом была ревность, и назначил женщине почти полвека тюрьмы.
Ранее топ-менеджера российской фирмы закрыли в СИЗО после продажи машины за рубль.
Читайте также: