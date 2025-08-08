«Русская община» провела воспитательную беседу с мигрантами в Петербурге
Видео разговора активистов «Русской общины» с мигрантами появилось в Telegram‑канале движения.
На записи показана так называемая «воспитательная беседа»: участники движения разговаривают с иностранцами, занявшими одну из детских спортивных площадок в Московском районе Санкт‑Петербурга. Большую часть переговоров ведут с так называемым «баем» — представителем мигрантской группы, имеющим у них авторитет.
Общественники выразили претензии «баю» за то, что мигранты не пускали местных детей на спортплощадку и якобы свисали вслед проходившим девушкам. «Передай своим (...) Что орать девочкам?» — спрашивали активисты. Лидер мигрантов пообещал принять меры.
Параллельно в сети появились сообщения о вспышке менингита на одной из петербургских стройплощадок: автор ролика, снятого на объекте, заявил, что заболевание распространилось среди иностранных рабочих.
