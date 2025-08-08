В Уфе с экс-полицейского взыскали 54 млн рублей, происхождение которых он объяснить не смог

08 августа 2025, 12:57

В Уфе с экс-полицейского взыскали 54 млн рублей в доход государства

Фото: iStock/blinow61

Октябрьский районный суд Уфы постановил взыскать с бывшего полицейского в доход государства свыше 54 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкирия.