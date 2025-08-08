В Уфе с экс-полицейского взыскали 54 млн рублей, происхождение которых он объяснить не смог
Октябрьский районный суд Уфы постановил взыскать с бывшего полицейского в доход государства свыше 54 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкирия.
По данным надзорного ведомства, с 2020 по 2024 год на банковские счета экс-сотрудника полиции поступили деньги в общей сумме 54 миллиона рублей, происхождение которых не было подтверждено.
В рамках дела был подан иск о взыскании этих средств в доход государства. На имущество бывшего полицейского – квартиру, мотоцикл, три автомобиля, в том числе грузовые, а также на банковские счета – наложен арест.
