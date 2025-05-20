Полицейский избежал ареста после смертельного ДТП с мотоциклистом в Петербурге

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Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отказался заключать под стражу полицейского, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Мужчине вменили статью о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель двух человек. Несмотря на выдвинутое обвинение, его освободили в зале суда.
По данным следствия, все произошло вечером минувшего воскресенья, 18 мая, на улице Передовиков. Инспектор ППС, нарушая правила дорожного движения, столкнулся с мотоциклистом. В результате аварии погибли напарник полицейского и водитель байка.
Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту ДТП было возбуждено ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
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По данным следствия, все произошло вечером минувшего воскресенья, 18 мая, на улице Передовиков. Инспектор ППС, нарушая правила дорожного движения, столкнулся с мотоциклистом. В результате аварии погибли напарник полицейского и водитель байка.
Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту ДТП было возбуждено ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
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Лидия Пономарева