В Кемерове при ДТП с автомобилем пострадали две пассажирки автобуса

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В Кемерове произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, есть пострадавшие. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на ГИБДД Кузбасса.
«На проспекте Октябрьском водитель легкового автомобиля при повороте направо не заняла крайнее правое положение, от чего и совершила столкновение с попутным автобусом "НЕФАЗ"», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ДТП пострадали две пассажирки автобуса.
При этом в Москве водителей призвали пользоваться общественным транспортом из-за дождя, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«ЦОДД: в городе местами идет дождь — рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», — говорится в сообщении.
Добавляется, что на движение могут повлиять погода и дорожные работы. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.
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Элина Позднякова