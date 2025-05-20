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В Кемерове при ДТП с автомобилем пострадали две пассажирки автобуса

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Кемерове произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, есть пострадавшие. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на ГИБДД Кузбасса.
«На проспекте Октябрьском водитель легкового автомобиля при повороте направо не заняла крайнее правое положение, от чего и совершила столкновение с попутным автобусом "НЕФАЗ"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП пострадали две пассажирки автобуса.

При этом в Москве водителей призвали пользоваться общественным транспортом из-за дождя, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«ЦОДД: в городе местами идет дождь — рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», — говорится в сообщении.

Добавляется, что на движение могут повлиять погода и дорожные работы. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

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Стало известно, что произошло с пропавшими пассажирами затонувшего судна в Египте
The Independent: все пропавшие туристы погибли после крушения судна в Египте
20 мая 2025, 13:46

Фото: iStock/Travel Faery

Египетские власти официально подтвердили, что все без вести пропавшие пассажиры погибли после крушения туристической яхты Sea Story в Красном море. Об этом сообщает The Independent.
По данным источника, их было семь человек – по двое британцев, поляков, египтян и один немец. Они не спаслись из-за мощных волн, накрывших судно.

Также уточняется, что трагедия произошла 25 ноября 2024 года. 34-метровая Sea Story, которую предварительно проверили на безопасность и технические неполадки, затонула из-за разыгравшейся непогоды в ходе дайвинг-экскурсии у рифа Сатайя.

Всего на борту находились 31 турист и 13 членов экипажа, среди которых, отмечается в издании, российских граждан не числилось. Сразу после инцидента спасатели нашли тела четырех погибших и эвакуировали 33 человек. Выжившим оказали всю необходимую помощь.

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В Приморье нашли труп пропавшего во время плавания на сапе мужчины
20 мая 2025, 12:22

Фото: iStock/ galitskaya

В Приморском крае нашли труп пропавшего во время морской прогулки на сапе 46-летнего Виктора Е., сообщила общественная организация «ПримПоиск» в Телеграм-канале.
«Приносим свои соболезнования родным и близким. Сила вам пережить это горе», — отметили поисковики, поделившись фотографией погибшего.

Подробности кончины не уточняются.

Отмечалось, что мужчина отправился из Владивостока с 35-летней Еленой в море на одном сапе днем 18 мая. Они хотели приехать в поселок Тавричанка, однако из-за ухудшения погоды решили изменить маршрут и начали двигаться в сторону поселка Де-Фриз, где их должны были встретить друзья. Вечером опытные саперы перестали выходить на связь, и близкие Виктора и Елены сразу объявили тревогу. Позже спасатели нашли лишь сап без людей поблизости.

Мужчина и женщина давно увлекались сапбордингом, и это было их не первое морское путешествие. Труп Елены очевидцы обнаружили ранее в районе поселка Тавричанка Надеждинского района.

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Жена смеялась на похоронах: Андрей Малахов разбирается в тайне гибели миллиардера Льва Чубарова. Шокирующее признание любовницы
20 мая 2025, 11:32

Лев Чубаров и Анжелика Малиновская (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Успешный сибирский миллиардер и бывший хоккеист НХЛ Лев Чубаров трагически ушел из жизни в августе прошлого года в возрасте 43 лет. В редакцию «Малахов» обратилась его вторая гражданская жена, Анжелика Малиновская, которая не верит в случайную смерть своего любимого. По её мнению, истинной причиной гибели Льва стали деньги и бизнес. Подробности — в материале «Радио 1».

Сын авторитетного миллиардера

Истоки успеха семьи Чубаровых восходят к 90-м годам. Отец Льва, Борис Чубаров, создал в Новосибирске настоящую бизнес-империю, включая игровые автоматы, автоматы с газировкой, складские комплексы и гостиницы. В городе его знали под прозвищем Боря Газировка, а памятник с автомобилем в натуральную величину, установленный после его смерти, продолжает вызывать споры и обсуждения.

Лев Чубаров пропал 31 августа. Его тело было найдено только через шесть дней в Новосибирском водохранилище. Известно, что в день исчезновения он отправился на встречу с друзьями и бизнес-партнёрами в дачный посёлок Боровое, где также находилась его первая гражданская жена — Юлия Чубарова. Согласно официальной версии, в какой-то момент Лев решил покататься на гидроцикле, и именно тогда произошла трагедия. Однако Анжелика Малиновская утверждает, что Лев не был склонен к риску на воде и уверена, что случайностью это не является. Она требует нового расследования, чтобы выяснить, кто мог быть заинтересован в его смерти и почему.

Анжелика Малиновская (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Погиб сразу после встречи с первой женой

Анжелика Малиновская, которая более 11 лет состояла в отношениях со Львом, рассказала о странных обстоятельствах его гибели. 31 августа первая гражданская жена Льва и мать его детей пригласила отметить мужчину окончание сезона. Там он проводил время с ее друзьями. Через какое-то время Анжелике позвонили и сообщили, что Лев пропал.

«Мой Лева — любитель комфорта. Чтобы поехать так, как его нашли потом…в штанах с начесом, в майке… у него есть специальная одежда для гидроцикла, тем более за лето мы достаточно на нем накатались. То, что он так заморочился: пошел и сам поставил гидроцикл на воду, ради каких-то минутных покатушек, в это невозможно поверить», — заявила женщина.

Следствие настаивает: гибель Льва произошла в результате несчастного случая. При этом Анжелика отмечает, что в легких мужчины воды не было, а по результатам независимой экспертизы, в организме и вовсе был найден яд.


Несостыковки в деле

Бывший бизнес-партнер Льва Антон тоже не верит в то, что смерть миллиардера была случайной.

«Он всегда говорил, что нудно быть в жилете, что вода ошибок не прощает. Он никогда не был пьяным за гидроциклом. Кто-то должен был помочь спустить гидроцикл», — рассуждает друг покойного.
Также близкие Льва уверяют, когда приехали оперативники, они не зашли на территорию, не проверили камеры, которые были направлены в сторону моря.

«Ничего не обнаружили в и вдруг всплыло тело. Эксперт сделал всего два снимка. Юлия на похоронах улыбалась, будто это не похороны. Там точно какие-то подвязки в верхах. От Льва я лично слышал, что биологическая мать детей следит за ним», — рассказали друзья бизнесмена.


Кто на самом деле был заинтересован в смерти бизнесмена


Юлия Чубарова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Лев Чубаров имеет 70 квартир только в Новосибирске, он учредитель и руководитель огромных компаний. После его смерти все имущество перешло к первой гражданской жене Юле, родившей Льву троих детей. Корреспонденты шоу «Малахов» попытались связаться с женщиной, однако ни она, ни ее дети не стали давать каких-либо комментариев о смерти Льва.

Один из близких партнеров бизнесмена сообщил, что на похоронах Юлия вела себя спокойно, смеялась. Примечательно то, что официально Лев не состоял в браке ни с одной, ни с другой женщиной. Его близкий знакомый объяснил свою версию такого положения дел.

«Говорить о том, что Лев был супер-бизнесменом, не стоит. Но вопрос в том, было ли все его, либо он был человеком, на которого все оформлялось, но все принадлежало другим. Возможно поэтому он не заключал официальные браки».
Выяснилось также, что у миллиардера был человек, который выполнял функции «решалы». После того, как Лев пропал, именно он привез в тайник первую гражданскую жену мужчины, чтобы та забрала драгоценности и деньги.

Смерть отца — неприятный случай

Позже журналистам все же удалось связаться с сыном Льва Чубарова. Молодой человек смеялся в трубку и отказывался комментировать обстоятельства гибели родного отца.

«Нет, она (Анжелика — прим. ред.) не была 11 лет в отношениях с отцом. Просто любовница и все. 2-3 года они были вместе. Со мной она на связь не выходила, у нас никто не знает, что она хочет. Если бы было убийство, кто-то пришел бы уже ко мне или сестрам, кто-то хотел бы что-то отжать. Для нас просто это был неприятный случай, который мы не хотим комментировать», — заявил Аркадий Чубаров.

Лев Чубаров (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Приворот, проклятие и страшная смерть

Анжелика Малиновская рассказала, что бывшая сожительница Льва прибегала к услугам колдунов, после чего в семье происходили несчастья.

«Я никогда не верила, что есть какие-то привороты. Но начались постоянные проблемы со здоровьем. Анализы идеальны, но с ним постоянно что-то происходило на ровном месте. Понятно, что кто-то воздействует. Его друг сказал потом, что Юлия ходит к гадалкам, на нас делает порчи. Лева мне тоже говорил, что нужно почиститься. В свое время мать Льва Борисовича знала, что Юлия привораживал его. Она забирала у нее рубашки сына, в которых были иголки, шерсть».

Еще об одном мистическом явлении рассказал близкий друг Льва. По его словам, покойный пришел к нему во сне и сообщил, что к его смерти причастна бывшая жена Юлия. Расследование дела продолжается. Друзья и близкие миллиардера уверены — его смерть не случайна.

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Мошенники развели известного философа Кантора, представившись сотрудниками ВШЭ
20 мая 2025, 11:31

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники развели известного философа и писателя Владимира Кантора, представившись сотрудниками Высшей школы экономики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В середине апреля профессору философского факультета ВШЭ начали звонить с четырёх разных телефонов, сначала представляясь сотрудниками вуза, а затем – ФСБ. Кантора в результате убедили положить все сбережения на безопасный счёт.

15 апреля к философу приехал курьер, которому он передал 1 641 000 рублей.

В итоге, Кантор осознал ошибку и написал заявление в полицию. 19 апреля было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а вскоре следователи вышли на курьера, забравшего средства. Им оказался 19-летний уроженец Краснодарского края. Однако задерживать его не пришлось, поскольку незадолго до этого он попал в СИЗО за аналогичное преступление.

Напомним, что Владимир Кантор является одним из самых известных российских философов. В начале 2000-х французский журнал Le Nouvel Observateur добавил его имя в список двадцати пяти крупнейших мыслителей современности.

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Сотрудники Росгвардии задержали наркокурьера в Москве
20 мая 2025, 10:40

Фото: iStock/artoleshko

Столичные росгвардейцы задержали наркокурьера. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
22-летний приезжий был задержан правоохранителями на юге столицы. Его подозревают в распространении крупной партии наркотического вещества.

Задержание произошло на Крутицкой набережной. Внимание автоэкипажа Росгвардии привлёк прохожий, который поспешил скрыться, увидев патруль. Бдительные силовики поспешили проверить парня и обнаружили у него 16 свёртков с героином обшей массой порядка 40 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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