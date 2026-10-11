Полицейский на протяжении полутора часа насиловал свою жертву в гостиничном номере

11 октября 2026, 05:51

В Британии бывшего полицейского приговорили к 11 годам за изнасилование

Фото: iStock/Rawf8

Британский суд приговорил бывшего сотрудника полиции Мерсисайда Райана Тикера к 11 годам лишения свободы за изнасилование и иные преступления сексуального характера. Об этом рассказало издание ITV News.