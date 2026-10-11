Полицейский на протяжении полутора часа насиловал свою жертву в гостиничном номере
Британский суд приговорил бывшего сотрудника полиции Мерсисайда Райана Тикера к 11 годам лишения свободы за изнасилование и иные преступления сексуального характера. Об этом рассказало издание ITV News.
Преступление было совершено в 2023 году в одном из отелей Ливерпуля. На тот момент 30‑летний Тикер состоял на службе в полиции. По данным суда, акт насилия длился свыше 82 минут.
Решающим доказательством в деле стала аудиозапись, которую потерпевшая незаметно сделала на свой мобильный телефон. На ней зафиксировано более 300 обращений женщины к нападавшему с просьбой прекратить насилие.
Вину Тикера установили в августе, а приговор огласили 8 октября. Помимо тюремного срока, суд назначил ему пятилетний период расширенного надзора, который начнётся после освобождения.
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