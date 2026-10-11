США ударили по танкеру в Оманском заливе
В Оманском заливе американские военные вывели из строя коммерческое судно. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), оно пыталось нарушить морскую блокаду Ирана.
Согласно публикации ведомства в соцсети X, американский истребитель поразил корму грузового судна M/V Ocean Molica (оно же Arika Sun), шедшего под панамским флагом. Для удара использовали высокоточный боеприпас: в результате повреждения получила силовая установка, при этом экипаж не пострадал. Судно следовало из иранского порта и, как утверждается, намеревалось пересечь региональные воды.
В CENTCOM также сообщили, что с середины июля после возобновления американской блокады Ирана военные США вывели из строя уже четыре коммерческих судна. Ещё 135 судов перенаправили.
Читайте также: