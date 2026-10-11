В Москве женщина пыталась задушить собственных детей
В Чертаново (Москва) женщина в неадекватном состоянии пыталась задушить своих детей в коляске прямо на улице. Очевидцы оперативно задержали её вызвали скорую помощь с полицией.
Как сообщает издание «База», всё случилось вечером 10 октября. Свидетели рассказали, что перед совершением преступления женщина читала непонятные молитвы. Около десяти минут она стояла над коляской, удерживала младшего ребёнка и при этом давила его телом старшего.
В разговоре с очевидцами женщина поделилась, что приехала из Крыма. Она якобы осталась без жилья, а также рассказала о предательстве мужа и смерти родителей.
На место быстро прибыли сотрудники полиции и медики. Врачи осмотрели детей — их здоровью ничего не угрожает. Сейчас женщина находится на допросе.
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