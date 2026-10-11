Водитель без прав устроил массовое ДТП в Артёме
В Артёме произошла авария с участием трёх машин. В результате инцидента никто не пострадал.
По данным полиции Приморья, водитель автомобиля Honda Airwave, не имевший права управления транспортным средством, врезался в Toyota Duet. От силы удара она вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем Mazda Titan.
Виновник ДТП отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении мужчины сотрудники правоохранительных органов составили два административных протокола. Кроме того, нарушителю предстоит возместить материальный ущерб владельцам повреждённых транспортных средств.
Ранее в Приморском крае грузовик столкнулся с машиной скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека.
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