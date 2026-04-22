Полицейский объяснил покушение на коллегу действием черной магии
В Куала-Лумпуре инспектор полиции Мухаммад Камал Радж Шанмугам Абдулла на машине сбил коллегу-регулировщика и в суде заявил, что действовал под влиянием черной магии. Об этом пишет Mothership.
Авария произошла поздно вечером 10 апреля. Регулировщик Рослан Саллех получил тяжелые травмы, но выжил. Следствие считает, что Абдулла умышленно направил машину в коллегу. Правоохранители также связали с ним еще одну попытку наезда 13 апреля и предъявили обвинение в покушении.
В суде инспектор сказал, что «болен и находится под воздействием черной магии». Адвокат сообщил, что Абдулла страдает шизофренией и раньше лечился от других психических расстройств. В феврале он перестал ходить к врачу и принимать лекарства.
Суд направил полицейского на психиатрическую экспертизу на месяц. Если медики признают его вменяемым в момент наезда, ему грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.
