Житель Великобритании изнасиловал и задушил несовершеннолетнего сына
Британские правоохранители предъявили обвинения паре, которую подозревают в жестоком обращении с ребенком, повлекшем смерть. Об этом сообщает Sky News.
Пара усыновила мальчика в апреле 2023 года, и за последующие четыре месяца ребенка систематически подвергали истязаниям и сексуальному насилию. Трагедия развернулась 23 июля 2023 года, когда младенца доставили в больницу с остановкой сердца, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти малыша не удалось.
Результаты медицинской экспертизы выявили у погибшего 40 травм. Среди них — 30 синяков, перелом левой руки, а также внутренние кровоподтеки во рту и горле. По предварительным выводам следствия, причиной смерти могло стать удушение рукой или мягкой тканью, либо введение посторонних предметов в рот.
Ключевыми уликами стали материалы, обнаруженные полицией на электронных устройствах подозреваемых. Там была видеозапись, сделанная в день убийства, на которой видно, что у ребенка остановилось дыхание. Кроме того, на гаджетах пары нашли многочисленные снимки, подтверждающие факты насилия.
