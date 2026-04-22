Крокодил утащил пятилетнюю девочку в море на побережье Малайзии
В районе Лахад‑Дату провинции Сабах (Малайзия) крокодил напал на пятилетнюю девочку, которая играла у воды, и утащил ее в море. Об этом пишет Daily Express.
Очевидцы рассказали, что хищник схватил ребенка и почти мгновенно скрылся вместе с ним. Свидетели не успели предпринять никаких действий, чтобы помочь девочке и сразу после случившегося подняли тревогу.
На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб. По словам представителя пожарно‑спасательной бригады Мохаммада Хамки Мустамина, сигнал тревоги поступил в 10:27. Оперативная группа незамедлительно выдвинулась на помощь, но, чтобы добраться до участка побережья, где произошло нападение, им пришлось преодолеть расстояние в 100 км.
В настоящий момент поиски продолжаются: задействованы катера и пешие патрули. Однако пока обнаружить следы пропавшей девочки не удалось.
