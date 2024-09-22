Полицейский погиб при подрыве колонны с дипломатами на мине в Пакистане

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Полицейский погиб после наезда автомобиля, сопровождавшего дипломатов, на мину в Пакистане. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны.
Ранее сообщалось, что группа дипломатов, в числе которой был глава российской дипмиссии Альберт Хорев, возвращалась в отель в Исламабад после посещения форума. Идущий первым полицейский автомобиль подорвался на самодельной мине. Никто из членов дипломатического корпуса не пострадал.
В результате взрыва погиб один полицейский, ещё трое получили ранения.
Внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семье погибшего правоохранителя.
МИД не уточнил, дипломаты каких стран следовали в машинах в этот момент. Однако источник телеканала Geo утверждает, что там находились послы России, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Португалии, Индонезии, Эфиопии и других государств.
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В результате взрыва погиб один полицейский, ещё трое получили ранения.
Внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семье погибшего правоохранителя.
МИД не уточнил, дипломаты каких стран следовали в машинах в этот момент. Однако источник телеканала Geo утверждает, что там находились послы России, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Португалии, Индонезии, Эфиопии и других государств.
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Анастасия Чинкова