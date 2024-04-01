Полицейский проехал 1,5 км на капоте при задержании банды грабителей

Фото: iSock/Dzurag
В Оренбургской области полицейский при задержании банды серийных домушников проехал полтора километра на капоте автомобиля, на котором преступники пытались сбежать от погони. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
В январе полицейские приступили к поиску воров, которые ограбили несколько дач в Новотроицке. На одном из участков была установлена камера видеонаблюдения, по которой удалось опознать грабителей. Сотрудники полиции приехали на задержание и обнаружили автомобиль, в котором сидели подозреваемые. Они сразу же попытались скрыться.
Один из полицейских взялся за дверь машины, но не удержался. А второй оказался на капоте и проехал полтора километра на разгоняющемся автомобиле. В это время он разбил лобовое стекло и потребовал остановить машину, однако это требование было проигнорировано водителем.
Тогда полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух и попытался вытащить ключ из замка зажигания. Один из преступников ударил сотрудника по руке, а водитель резко повернул руль, после чего полицейский свалился на дорогу.
Преступников всё же удалось задержать. В автомобиле были обнаружены украденные с дач вещи.
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Один из полицейских взялся за дверь машины, но не удержался. А второй оказался на капоте и проехал полтора километра на разгоняющемся автомобиле. В это время он разбил лобовое стекло и потребовал остановить машину, однако это требование было проигнорировано водителем.
Преступников всё же удалось задержать. В автомобиле были обнаружены украденные с дач вещи.
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Анастасия Чинкова