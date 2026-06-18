Уснувший за рулём водитель спровоцировал смертельное ДТП в Ленобласти
Женщина погибла в ДТП на Ям‑Ижорском шоссе в Ленинградской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Согласно информации от источника издания, виновником аварии стал 64‑летний водитель микроавтобуса «ГАЗ Соболь». Он уснул за рулём и потерял управление транспортным средством, что привело к столкновению с другим автомобилем.
После удара микроавтобус развернуло на дороге. Водитель второй машины максимально прижался к отбойнику, минимизировав дополнительные риски.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медицинские работники. В результате аварии погибла женщина‑пассажир микроавтобуса. Его водителя задержали, ведётся расследование.
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