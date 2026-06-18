Водители-извращенцы собирали фотоархив с крупными планами пассажирок в Милане
Машинисты миланских трамваев злоупотребляли системами видеонаблюдения в салонах. Они делали снимки пассажирок и обсуждали их внешность в групповом чате, пишет The Guardian.
Инцидент вскрылся после жалобы одной из горожанок. Женщина заметила, что водитель просматривал на своём телефоне чат, куда загружались фотографии из системы видеонаблюдения в транспорте.
Как утверждает заявительница, в переписке водители делились кадрами, на которых были запечатлены отдельные части тела пассажирок — ноги, грудь, бёдра, а также лица. К изображениям добавлялись непристойные комментарии.
После обращения пострадавшей оператор общественного транспорта Милана инициировал внутреннее расследование. Кроме того, в полицию подали заявление о неправомерном использовании камер видеонаблюдения в общественном транспорте.
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