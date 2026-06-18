Водители-извращенцы собирали фотоархив с крупными планами пассажирок в Милане

18 июня 2026, 02:10

Водители трамваев в Италии собирали фотоархив с крупными планами пассажирок

Фото: istockphoto/KavalenkavaVolha

Машинисты миланских трамваев злоупотребляли системами видеонаблюдения в салонах. Они делали снимки пассажирок и обсуждали их внешность в групповом чате, пишет The Guardian.