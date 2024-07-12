Полицейский УАЗ загорелся на стоянке возле отдела в Подмосковье

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В городе Коломна Московской области на стоянке около Колычевского отдела полиции произошёл пожар. Загорелся полицейский автомобиль УАЗ.
На снимках, опубликованных телеграм-каналом Baza, видно полыхающую машину и густой столб чёрного дыма. Огонь вполне мог перекинуться на другие автомобили, стоящие рядом. Пока неизвестно, был ли это поджог или машина загорелась произвольно. Понятно, что восстановлению УАЗ уже не подлежит.
Часто причиной подобных возгораний становится неисправность электрической проводки. Причину, по которой загорелся служебный автомобиль, ещё предстоит выяснить. Другие обстоятельства происшествия также уточняются. Возможно, поможет изучение записей камер видеонаблюдения, которыми оборудована стоянка.
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