В Шаховской загорелся легковой автомобиль

Видео: пресс-служа Мособлпожспаса
Легковая машина марки Nissan Maxima загорелась на улице Базаева в Шаховской, огонь потушили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О пожаре в единую службу экстренны вызовов «Система-112» обратились очевидцы. Они рассказали, что на улице Базаева, прямо напротив детской школы искусств находится охваченная огнём иномарка», — говорится в сообщении.Водитель сумел самостоятельно покинуть салон загоревшейся машины и начал тушение, однако справиться с огнём не смог. Прибывшие на место пожарные сразу подали несколько стволов на тушение и ликвидировали возгорание с помощью пены. Потом они смыли с проезжей части остатки топлива и восстановили дорожное движение рядом со школой искусств.
Водителю сгоревшей машины медицинская помощь не понадобилась.
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