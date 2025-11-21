Полицейский участвовал в похищении криптовалютчика в Свердловской области
В Свердловской области суд признал виновными четверых мужчин, похитивших жителя Екатеринбурга и заставивших его отдать пароли от криптокошельков. Один из участников преступления оказался действующим сотрудником полиции, который предоставлял информацию о потерпевшем и получил за это вознаграждение.
Как сообщает «Лента.ру», инцидент произошёл в июле 2023 года. Злоумышленники вывезли мужчину в лес, угрожали оружием и применяли насилие, после чего перевели с его счетов десятки тысяч долларов.
Суд приговорил фигурантов к срокам от семи до 14 лет колонии строгого режима, также арестовано их имущество на сумму около 30 миллионов рублей.
