Полицейский участвовал в похищении криптовалютчика в Свердловской области

21 ноября 2025, 12:08

Фото: iStock/Ocskaymark

В Свердловской области суд признал виновными четверых мужчин, похитивших жителя Екатеринбурга и заставивших его отдать пароли от криптокошельков. Один из участников преступления оказался действующим сотрудником полиции, который предоставлял информацию о потерпевшем и получил за это вознаграждение.