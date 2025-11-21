СК откроет уголовное дело после нападения таксиста на женщину в Ясенево
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело в связи с незаконными действиями таксистов в районе Новоясеневского автовокзала в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В официальном заявлении указывается, что соответствующее указание дали руководителю Главного следственного управления СК России по Москве. Он подготовит доклад.
Также подчеркивается, что выполнение этой задачи находится под контролем центрального аппарата СК.
Причиной мер стали сообщения в сети об агрессивном поведении водителей-мигрантов в упомянутом районе. Согласно данным, один из них напал на женщину, применив перцовый баллончик. Сейчас по этому инциденту проводится проверка по статье о хулиганстве.
