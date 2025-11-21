SHOT: в организме 9-летнего сына Богородского маньяка не нашли наркотиков
В организме девятилетнего сына Богородского маньяка наркотиков не обнаружили. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По информации СМИ, ребенок сдал анализы крови и мочи на экспертизу. Артамошин, вместе с женой Полиной, воспитывал мальчика. Весной он заявил о пропаже своей супруги и предложил 100 тысяч рублей за информацию о ней.
В течение всего этого времени он сам участвовал в поисках и воспитывал ребёнка, который однажды даже возил отца за пивом. Дело находится на контроле следственного комитета Подмосковья — правоохранители продолжают работу, выясняя все обстоятельства произошедшего.
Ранее одна из жертв сообщала, что мужчина склоняет мальчика к употреблению запрещённых веществ.
