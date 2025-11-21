В Бурятии мужчина вылил кипящее жаркое на голову жене
63-летний житель Бурятии облил жену кипящим жаркое в ходе конфликта. Женщина получила ожоги головы и госпитализирована.
По информации Telegram-канала Babr Mash, инцидент произошёл в частном доме. Как оказалось, женщина начала отчитывать супруга, который вернулся выпившим. Последнему это не понравилось, поэтому он взял раскаленную сковородку и опрокинул ее содержимое на голову жене. Пострадавшая получила медицинскую помощь, её состояние уточняется.
Правоохранители проводят проверку по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
